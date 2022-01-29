Заммэра Ефимов: В Москве появятся два завода по экологичной переработке илового осадка

В феврале 2021 года Москва подписала первое концессионное соглашение в сфере ЖКХ на 20,5 лет. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, договор предполагает строительство двух заводов по переработке илового осадка сточных вод.

«Частные вложения составят около 27 миллиардов рублей. Бюджетных затрат не потребуется, при этом построенные предприятия будут принадлежать Москве с момента их ввода в эксплуатацию», - отметил заммэра.

В настоящее время концессионер ведет проектирование заводов. Контракт заключен с компанией «Гринтех». По условиям концессии инвестор после ввода заводов в эксплуатацию будет термически обрабатывать, а потом утилизировать осадок. Полученный в результате переработки продукт станут поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.

«Под размещение заводов город передаст инвестору земельные участки на территории очистных сооружений», - пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он рассказал, что за 3,5 года предприниматель должен построить предприятия, а затем 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Объекты будут соответствовать высоким экологическим стандартам.

На данный момент объём заключённых Москвой концессионных соглашений превышает 118 миллиардов рублей. Помимо ЖКХ, они подписаны в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, внеуличный транспорт, социальное обслуживание населения, образование.

Как заявил директор Городского агентства управления инвестициями Артём Барашев, концессия позволяет в равной степени учитывать интересы и бизнеса, и города, а также привлекать частные компетенции и современные технологии.

«В результате Москва получит функционирующий объект, а инвестор – доходы от его эксплуатации в течение всего срока действия соглашения. Кроме того, концессия даёт возможность эффективно распределять риски между сторонами соглашения», - добавил он.

