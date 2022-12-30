Заммэра Ефимов: В 2022 году столичные предприниматели сэкономили на аренде 6,2 млрд рублей

2022 году московские предприниматели сэкономили 6,2 миллиарда рублей на аренде городской недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что город поддерживает бизнес и предоставляет сниженные ставки на аренду нежилых помещений в 5 и 3,8 тысячи рублей за квадратный метр ежегодно.

«Ежегодно этими льготами пользуются более 1,4 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей. Площадь арендуемых ими помещений составляет почти 539 тысяч квадратных метров», – рассказал Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что медицинским организациям предоставляется ставка в 3,5 тысячи рублей за квадратный метр. С ними заключено уже 200 договоров. А ставкой в 1,8 тысячи рублей в столице пользуются 65 учебных заведений дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.

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ФОТО: Владимир Ефимов
ТЕГИ:Экономика Москвы
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