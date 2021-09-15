Заммэра Ефимов: Уровень безработицы в Москве приблизился к докризисному

В Москве зафиксирован минимальный с апреля прошлого года уровень безработицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший на пике пандемии в начале октября 2020 года до 3,04%, к сентябрю 2021 года снизился до 0,53%, что вполне сопоставимо с докризисными показателями», - сказал Ефимов.



По его словам, на рынок труда Москвы позитивно влияет рост деловой активности.



Помимо сокращения числа безработных, московские власти констатируют и снижение количеств работников, находящихся «в простое», в режиме неполного рабочего дня или в отпусках без сохранения зарплаты. С начала текущего года их число уменьшилось на 10,2%.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил о существенном снижении в августе «уровня напряженности» на рынке труда.



«По сравнению с августом 2019 года напряженность уменьшилась на 35%, к августу 2020 года - на 50%», - сказал Пуртов, отметив, что этот показатель рассчитывается, как соотношение количества резюме к количеству вакансий.



На сегодняшний день, в базе Московской службы занятости более 400 тысяч вакансий при 38 тысячах безработных.

