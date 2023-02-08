Заммэра Ефимов: участок бывшей промзоны «Медведково» реорганизуют по программе КРТ

В Москве продолжается преображение бывших промышленных зон. Решение о комплексном развитии коснулось и промзону «Медведково» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

Теперь на участке появятся жилые дома, банки, офисы, спортивный комплекс, город избавится от неэффективных складов и гаражей.

«Объем инвестиций в реорганизацию территории площадью более 26 гектаров оценивается почти в 61 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта составит около четырех миллиардов рублей», - отметил он.

По словам министра правительства Москвы Максима Гамана, на участке планируется возвести не только жилье, но и школу для 700 детей и детский сад на 200 мест.

