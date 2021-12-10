Заммэра Ефимов: Участников специальных инвестконтрактов освободили от налога на прибыль

Одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17 процентов», - подчеркнул Ефимов.

В рамках специального инвестиционного контракта инвестор предлагает проект по созданию или модернизации производства, а государство предоставляет ему льготы.

После изменений в российском законодательстве на смену СПИК 1.0 в 2019 году пришел СПИК 2.0. Основное отличие между ними в том, что теперь все контракты заключаются на федеральном уровне с обязательным применением в проектах современных технологий, включенных в утвержденный кабинетом министров РФ перечень. Сегодня большая часть из них предложена московскими компаниями.

Стать участником СПИК 2.0 можно, пройдя конкурсный отбор. Теперь увеличены предельные сроки действия СПИК 2.0: не более 15 лет – для проектов с объемом инвестиций до 50 миллиардов рублей и не более 20 лет – для проектов с вложениями свыше 50 миллиардов рублей (срок СПИК 1.0 – 10 лет). Также в СПИК 2.0 отсутствует входной порог по минимальному объему инвестиций: ранее лимит вложений для федеральных СПИК 1.0 составлял 750 миллионов рублей, для Москвы – 300 миллионов рублей.

«Все подписанные СПИК 1.0 в Москве сохраняют свое действие в соответствии с условиями, на которых они изначально заключились», - сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Он отметил, что сегодня в Москве действуют пять таких контрактов, в рамках которых будут созданы производства пищевой продукции, строительных материалов, автозапчастей, а также модернизированы здания технопарка и индустриального парка. Совокупный объем инвестиций по ним – 8,6 миллиарда рублей.

