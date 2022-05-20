Заммэра Ефимов: Столичные предприниматели получат в аренду 24 нежилых помещения на льготных условиях
Малый и средний бизнес сможет арендовать у города 24 нежилых помещения по льготной ставке. С победителями земельно-имущественных торгов заключат договоры на 10 лет. Свободное назначение позволит использовать объекты под разные коммерческие цели. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 27 мая, 17 и 24 июня. Сами торги назначены на 3 и 24 июня, а также 1 июля.
«По итогам 2021 года город сдал в аренду 305 нежилых помещений, а за первый квартал 2022-го – более 60. Сегодня Москва предлагает для аренды 24 помещения, которые расположены в семи округах столицы», – заявил Ефимов.
По пять лотов расположены на севере и юго-западе города. Четыре помещения можно арендовать на юге. Еще по три находятся на северо-востоке и в Зеленограде, по два — на западе и востоке.
На первых этажах и выше расположены 16 лотов. Минимальная ставка аренды по таким помещениям стартует от пяти тысяч рублей за один «квадрат» в год. Восемь из выставленных на торги объектов расположены на цокольных и подвальных этажах. Начальная стоимость льготной аренды по данным объектам составляет одну тысячу рублей в год за квадратный метр.
«По итогам первого квартала 2022 года уровень конкуренции на аукционах составил в среднем 18 участников на лот», – отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Он также сообщил, что с прошлого года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые граждане.
Узнать обо всех выставленных на торги лотах, изучить документацию и правила проведения аукционов можно на инвестиционном портале столицы в разделе «Имущество от города». Получить подробную информацию о льготной аренде городской недвижимости можно в рамках бесплатных консультаций для предпринимателей в ГБУ «Малый бизнес Москвы».
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