Заммэра Ефимов: Скандинавские страны инвестировали в экономику Москвы $ 1,2 млрд

Накопленный объем иностранных инвестиций из Скандинавских стран в Москву составил 1,2 миллиарда долларов, при этом большая доля приходится на Швецию. Инвесторы вкладывают средства в сферы промышленности и высоких технологий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По последним данным Центрального банка Российской Федерации, на 1 июля 2021 года накопленный объем иностранных инвестиций в Москву из стран Скандинавии составил $ 1,2 млрд. Из них 77% от общего объема – $ 912 млн вложили инвесторы из Швеции, 20% – $239 млн – из Дании и 3% – $ 41 млн – пришлись на Норвегию. В целом, за последние пять лет накопленный объем иностранных инвестиций из скандинавских стран вырос на 21%», – отметил Ефимов.

Как правило, скандинавские инвесторы вкладывают средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость.

«Скандинавские страны являются важным экономическим партнером Москвы. Торговый оборот города с этим регионом Европы за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25% и составил $2,8 млрд», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, экспорт Москвы в страны Скандинавии увеличился на 27% – до $ 1,35 млрд. Объем импорта за январь–ноябрь прошлого года составил $1,45 млрд, что на 23% выше показателей 2020 года.

Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства, в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие государственные закупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям многолетнюю загрузку мощностей.

По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, на сегодняшний день в Москве созданы комфортные условия для иностранных инвесторов. Общий объем накопленных иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2021 года составил $268,5 млрд.

