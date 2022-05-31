Заммэра Ефимов: Промышленный технопарк построят в ТиНАО
Власти российской столицы приняли положительное решение по проекту строительства промышленного технопарка в поселении Новофедоровское. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Градостроительно-земельная комиссия внесла изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят инвестору построить промышленный технопарк «Бекасово» в поселении Новофедоровское. На территории в 556 гектаров появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.
Ранее стало известно о строительстве технопарка в районе Северном в Северо-Восточном административном округе за МКАД в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, благодаря этому эффективному механизму в городе, в частности, появляются промышленные предприятия различной специализации.
«Разрешение на строительство технопарка с распределительным центром в районе Северный получила компания «Фармстандарт» на площади более 14,4 гектара земли. Проект позволит выстроить логистику и обеспечить своевременную поставку лекарств в больницы и аптеки города. Кроме того, в столице появится тысяча дополнительных рабочих мест», – уточнил руководитель департамента.
В рамках антикризисных мер, принятых столицей РФ, инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения в городе, могут получить льготные кредиты. На эти цели Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства выделено 10 миллиардов рублей. Такую же сумму Фонд получил на поддержку льготного кредитования промышленников.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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