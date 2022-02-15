Заммэра Ефимов: Промпредприятия Москвы смогут компенсировать отсрочку платежей

Производители столицы РФ теперь могут получить в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства льготный заём на компенсацию отсрочки платежей по договорам поставки в размере от 20 до 50 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Город предлагает новую меру поддержки, чтобы компании не останавливали свою бесперебойную экономическую деятельность. Речь идёт о случаях, когда покупатели оплачивают товары только через несколько месяцев после отгрузки. Получается, что ресурсы на производство продукции потрачены, а денежные средства производитель не получил.

«Москва продолжает разрабатывать новые меры финансовой поддержки для промышленников. За последние несколько месяцев запущены четыре программы, которые позволяют компенсировать расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование, получить займы на внедрение IT решений, на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций, и наконец – на авансирование выручки. С помощью такого займа предприятия могут получить от 20 до 50 миллионов рублей на компенсацию отсрочки платежей. Средства можно использовать для закрытия кассового разрыва до момента оплаты покупателем поставленной продукции», – рассказал Ефимов.

Процентная ставка по займу зависит от ключевой ставки Центрального банка РФ на момент подачи заявки, но не может быть ниже 6% годовых. Это более выгодные условия по сравнению с предложениями факторинга на рынке. При спросе со стороны промышленников на факторинговое финансирование власти столицы готовы увеличить максимальную сумму ссуды.

Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, продуктом можно воспользоваться на срок до 180 дней:

«Для этого предприятию необходимо подать заявку, обозначить цель займа и предоставить договор поставки, по которому компания хочет закрыть кассовый разрыв. Основной долг нужно погасить уже после получения оплаты от поставщика».

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает и другие займы. Например, «Облигационный» можно направить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций – организаторов торговли, консультантов и рейтинговых агентств.

В 2021 году Фонд начал предоставлять средства и для внедрения на предприятиях решений в сфере IT, в том числе из перечня «Банка технологий». Для действующих или потенциальных промышленников-экспортеров разработан заем «Экспорт», а для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, – «Промышленность».

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