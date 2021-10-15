Заммэра Ефимов: Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы выросли на 30%
Поступления в бюджет Москвы налога на прибыль превышают сегодня показатели докризисного 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за 8 месяцев 2021 года столичные организации перечислили в бюджет налог на прибыль в размере 724,8 млрд рублей, что на 30,2% больше аналогичного периода 2020 года и на 12,9% - 2019 года.
«После снятия ограничений и полноценного возобновления работы большинства секторов московской экономики, поступления налога на прибыль в бюджет стали восстанавливаться и сейчас превышают не только показатели прошлого года, но и уровень докризисного 2019 года. Этот факт наглядно подтверждает положительные тенденции в экономике города и рост прибыли столичных организаций», подчеркнул Ефимов.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов, около 50% от перечисленного в бюджет налога на прибыль обеспечили сферы торговли и финансов.
В частности, от торговых предприятий в бюджет поступило 188,9 млрд рублей налога на прибыль, от финансовой сферы — 173 млрд рублей. Также растет вклад IT отрасли, строительства и операций с недвижимостью.
«На протяжении последних лет московские предприятия демонстрируют рост прибыли, в том числе, благодаря созданной в городе бизнес-среде и условиям для успешного использования эффективных налоговых режимов, мерам поддержки бизнеса и действующей системе льгот», - отметил Пуртов.
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