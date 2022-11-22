Заммэра Ефимов: обороты МСП Москвы выросли на 26% за 10 месяцев

Прибыль малого и среднего бизнеса в Москве с января по октябрь 2022 года составила 3,2 трлн рублей, что на 26% больше, чем за первые 10 месяцев 2021 года. При этом доля малого и среднего предпринимательства в общей прибыли столичной сферы торговли и услуг выросла на 0,8 процентного пункта и достигла 22,7%. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятия малого и среднего бизнеса сегодня успешно работают над производством аналогов товаров и услуг западных корпораций, временно приостановивших свою деятельность в России или вовсе покинувших отечественный рынок.

Максимальную выручку с начала текущего года московские малые и средние предприниматели получили в июне — 362,3 млрд рублей. Это на 49% больше показателя июня прошлого года. Предыдущий рекорд оборота был поставлен в сентябре 2021 года — 355,8 млрд рублей.

Как сообщает столичный Департамент экономической политики и развития, первое место по выручке традиционно занимает торговля. В этой отрасли малые и средние предприниматели с января по октябрь заработали 1,13 трлн рублей, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Гостиницы и заведения общепита получили 364,7 млрд рублей, увеличив показатели 2021 года на 56,1%.

Малые и средние предприятия, связанные с культурой и спортом, увеличили оборот более чем вдвое — до 127 млрд рублей. Полуторакратный рост продемонстрировали образовательные учреждения, получившие с января по октябрь 37,3 млрд рублей. Оборот транспортных и логистических предприятий вырос на 62% — до 141 млрд рублей.

Строители увеличили выручку на 74,5 млрд рублей, показав прирост оборота примерно на треть — на 33,5%. Наименьшие же показатели у сферы салонов красоты — 53,5 млрд рублей прибыли и рост выручки на 33,1%.

