Заммэра Ефимов: Оборот пострадавших отраслей Москвы превысил допандемийный уровень
Рост оборота в пострадавших от пандемии отраслях экономики достиг 2,86 триллиона рублей, что на 43% превышает показатели 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года – на 47 процентов», - рассказал Ефимов.
Восстановление происходит и в сферах общественного питания и гостиничного бизнеса, которые сильнее всего пострадали от ковидных ограничений.
Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что обороты московского общепита достигли 236,4 миллиарда рублей и опередили показатели аналогичного периода 2020 года на 44%. По его словам, до показателей 2019 года индустрии гостеприимства не хватило 3%.
«В гостиничном секторе обороты за 8 месяцев этого года составили 47,6 миллиарда рублей, превысив на 84 процента показатели того же периода 2020 года и на 10,2 процента – 8 месяцев 2019 года», - отметил Пуртов.
По данным Ростуризма, в первые шесть месяцев 2021 года Москва лидирует по числу туристов среди всех российских регионов. Рост этого показателя в столице составил 31%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Ангелу Меркель освистали на предвыборном митинге в Германии
- Подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве родителей
- Прилепин готов возглавить фракцию «Справедливой России» в Госдуме
- Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину
- В США умер актёр из сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсон
- Новый дорожный знак для беспилотных авто появится в России в 2025 году
- Гандболистов юношеской сборной России заподозрили в ставках на свои матчи
- На Украине заявили о готовности к консультациям по «Северному потоку-2»
- В России появится умный автомат для прицеливания и сопровождения цели
- В Госдепе потребовали увеличить поставки российского газа через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru