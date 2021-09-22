Заммэра Ефимов: Оборот пострадавших отраслей Москвы превысил допандемийный уровень

Рост оборота в пострадавших от пандемии отраслях экономики достиг 2,86 триллиона рублей, что на 43% превышает показатели 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года – на 47 процентов», - рассказал Ефимов.

Восстановление происходит и в сферах общественного питания и гостиничного бизнеса, которые сильнее всего пострадали от ковидных ограничений.

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов заявил, что обороты московского общепита достигли 236,4 миллиарда рублей и опередили показатели аналогичного периода 2020 года на 44%. По его словам, до показателей 2019 года индустрии гостеприимства не хватило 3%.

«В гостиничном секторе обороты за 8 месяцев этого года составили 47,6 миллиарда рублей, превысив на 84 процента показатели того же периода 2020 года и на 10,2 процента – 8 месяцев 2019 года», - отметил Пуртов.

По данным Ростуризма, в первые шесть месяцев 2021 года Москва лидирует по числу туристов среди всех российских регионов. Рост этого показателя в столице составил 31%.

