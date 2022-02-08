Заммэра Ефимов: Оборот онлайн-платежей в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году
Противопандемийные ограничения и всеобщая цифровизация привели к росту покупок товаров и услуг онлайн. По итогам 11 месяцев 2021 года их оборот составил 6,8 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля онлайн-платежей в общей структуре оборота достигла 51 процента, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайна в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87 % – 478,2 миллиарда рублей, у турагентств – 82 % или 424,5 миллиарда рублей. Горожане все чаще покупают билеты в театры, музеи и на концерты в интернете, благодаря чему в сфере культуры и развлечений доля онлайн-платежей достигла 69 % – 15,4 миллиарда рублей», – сообщил он.
Рост интереса в пандемию к онлайн-курсам и образовательным платформам обеспечил высокую долю интернет-платежей в сфере образования. За 11 месяцев прошлого года она составила 60 % или 51,3 миллиарда рублей.
«Рост онлайн-платежей способствовал увеличению спроса на услуги интернет-эквайринга, с помощью которого платежи проводятся без использования POS-терминала. За год таких налогоплательщиков стало на 37 процентов больше», – отметил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.
Тем не менее, есть отрасли, в которых продажа товаров и услуг онлайн не стала преимущественной. В частности, в розничной торговле по итогам 11 месяцев 2021 года доля платежей через интернет составила 34 % – 1,6 триллиона рублей, в оптовой торговле – 49 % или 251,7 миллиарда рублей. Многие москвичи по-прежнему предпочитают делать покупки оффлайн, добавил Кирилл Пуртов.
Гостиницы и хостелы остаются в числе предприятий, в которых клиенты предпочитают оплачивать основную часть стоимости услуги на месте. Аналогичная ситуация в почтовой и курьерской деятельности.
Также на низком уровне по продажам онлайн остается сфера здравоохранения. Там онлайн оплачиваются только консультации при первичной записи, последующие платежи осуществляются непосредственно в клиниках.
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