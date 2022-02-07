Заммэра Ефимов: Объем инвестиций по заключенным в 2021 году концессиям превысил 38 млрд рублей

В прошлом году в Москве в 2,5 раза увеличилось количество заключенных концессий. Все проекты в рамках этих соглашений затронут социально значимые сферы, в частности ЖКХ.



«В 2021 году Москва подписала четыре концессии с общим объемом вложений более 38 миллиардов рублей. Эти соглашения позволят сэкономить бюджетные средства и реализовать за счет привлеченных инвестиций социально-значимые проекты в таких сферах, как ЖКХ, социальное обслуживание населения, образование. Всего в Москве заключено семь концессионных соглашений с совокупным объемом инвестиций более 118 миллиардов рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



В феврале 2021 года заключена концессия по созданию двух заводов по утилизации илового осадка сточных вод. По условиям соглашения инвестор в течение 3,5 лет построит предприятия, где последующие 17 лет будет осуществлять термическую обработку и утилизацию осадка. Полученный продукт концессионер планирует поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Проект позволит привлечь 26,9 миллиарда рублей инвестиций в создание производства, соответствующего мировым экологическим стандартам.



В марте было подписано 20-летнее концессионное соглашение по созданию гериатрического центра на 100 мест. Инвестор вложит порядка 600 миллионов рублей в реконструкцию и оснащение специализированным оборудованием городского здания площадью более 3 тысяч кв. м. Концессионер не только спроектирует и возведет центр, но и будет проводить текущий и капитальный ремонт.



«В конце сентября прошлого года мы подписали первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. По его условиям инвестор создаст на территории инновационного центра «Сколково» не имеющую в стране аналогов современную школу на 825 учебных и 150 рабочих мест», – рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, контракт заключён на 25 лет, инвестиции в реализацию проекта составят около 2,2 миллиарда рублей.



А по условиям концессионного соглашения, подписанного в конце декабря 2021 года на 27 лет, инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в создание очистных сооружений, на которых будут удалять из сточных вод азот и извлекать фосфор для его последующей переработки в удобрения. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа масштабной реконструкции Люберецких очистных сооружений.



Среди подписанных ранее и уже реализуемых концессионных проектов – создание Московского международного онкологического центра и Центра эндоваскулярной хирургии, строительство автодороги – Северного дублера Кутузовского проспекта, создание между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» канатной дороги, которая будет интегрирована в городскую транспортную сеть.

