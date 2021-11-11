Заммэра Ефимов: Объем B2B-закупок на Портале поставщиков Москвы вырос в четыре раза

На Портале поставщиков Москвы за девять месяцев этого года опубликовано 2,3 тыс. B2B-закупок на сумму порядка 1,7 млрд рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это более, чем в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, который достиг 374 млн рублей», - отметил Ефимов.

По его словам, Портал поставщиков Москвы позволяет бизнесу, как заключать контракты с городскими заказчиками, так и находить деловых партнеров среди других коммерческих структур,

«Таким образом, представители малого и среднего бизнеса могут работать напрямую с крупными компаниями и лидерами рынка», – подчеркнул Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко, сегодня на Портале зарегистрировано более 240 тысяч поставщиков.

«По сравнению с прошлым годом общее число поставщиков на Портале увеличилось примерно на 15%, это говорит о востребованности этого ресурса среди малого и среднего бизнеса», – отметил Лысенко.

По словам руководителя Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, поставщики могут участвовать в госзакупках и проводить B2B-сделки в максимально сжатые сроки.

«Средняя сумма одной такой сделки в январе — сентябре текущего года составила более 700 тысяч рублей, тогда как за аналогичный период 2020 года она достигала 178 тысяч рублей», – добавил Щербаков.

