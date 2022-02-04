Заммэра Ефимов: Новое производство медицинских тестов откроется в технополисе «Москва»

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис “Москва”» весной 2022 года откроется новое производство медицинских тест-систем и исследовательская лаборатория. Сейчас на предприятии проводят финальные работы по подготовке помещения и завозят оборудование. Здесь появится 200 рабочих мест. Медицинские тест-системы, которые будут выпускать на предприятии, ориентированы на рынок Москвы и регионов. Часть продукции планируют отправлять на экспорт.

«Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие COVID-19. Планируется, что на предприятии будут производить около 12 миллионов единиц продукции в месяц», - рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь нового предприятия составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Половину территории занимают «чистые помещения» с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок и апробации. Вторую половину отвели под маркировку и комплектацию готовой продукции и вспомогательных работ.

«В настоящее время идет оснащение “чистых помещений”. По оценке компании, сумма инвестиций в производственное оборудование составит не менее 400 миллионов рублей», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания, открывающая новое производство в «Алабушево», основана три года назад в наукограде Кольцово Новосибирской области. Она специализируется на производстве медицинских диагностических наборов и разработке новых тестов. Недавно предприятие получило патент на тест-систему, которая создана на основе иммуночипов и решает проблемы ранней диагностики, лечения и профилактики многих инфекционных заболеваний. Локализация производства в особой экономической зоне столицы станет для компании новым этапом развития.

«Предприятие нацелено на получение статуса резидента ОЭЗ «Технополис “Москва”», который откроет доступ к налоговым и таможенным преференциям», - сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».

