Заммэра Ефимов: Москва заключила второе концессионное соглашение в сфере ЖКХ

Столичные власти подписали концессионное соглашение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по которому инвестор построит сооружения по извлечению соединений азота и фосфора из сточных вод.

«Соглашение с концессионером подписано на 27 лет. За два года он построит объекты, а следующие 25 лет будет осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт. Проект будет реализован полностью за счет инвестора, что позволит значительно сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города с момента их запуска. А инвестор сможет получать доходы в рамках эксплуатации», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Похожие установки широко применяются на крупнейших предприятиях коммунальной сферы по всему миру, в том числе в Европе и США. Для России подобная технология станет новаторской.

«Правительство Москвы подписало концессионное соглашение, по условиям которого инвестор вложит 8,4 миллиарда рублей в модернизацию очистных сооружений», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, проект предусматривает использование передовых, широко применяемых технологий для удаления из осадка сточных вод азота и извлечения фосфора для последующей его переработки в удобрения.

Глава департамента также отметил, что концессия будет реализована в рамках третьего этапа проводимой в настоящее время реконструкции Люберецких очистных сооружений.

Проект реализуется совместно с АО «Мосводоканал». Эта компания обеспечивает очистку более трех миллионов кубических метров сточных вод в сутки и ежегодно улучшает показатели качества возвращаемой в природу воды.

«Внедрение безотходных технологий — еще одно важное направление работы по защите окружающей среды. На Люберецких и Курьяновских очистных комплексах введены в строй мини-теплоэлектростанции, вырабатывающие электроэнергию из отходов. Кроме этого, на Люберецких очистных комплексах была внедрена технология обработки песка, извлекаемого из песколовок. Его отмывают от органических загрязнений, обезвоживают, дезинфицируют, после чего песок можно использовать повторно в нежилом строительстве и благоустройстве. Реализация нового проекта позволит создать практически безотходное производство на московских очистных сооружениях», — заявил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

Соединения, извлеченные из сточных вод, будут переработаны в минеральное удобрение, которое по своим характеристикам превзойдет природные аналоги, так как высвобождение полезных элементов будет происходить дозированно. Кроме того, фосфор — ценный невозобновляемый природный элемент.

Это не первая концессия Москвы в сфере ЖКХ. В феврале 2021 года город подписал соглашение с компанией, которая построит на территории очистных сооружений Мосводоканала два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод.

