Заммэра Ефимов: Москва заключила еще одно соглашение о создании мест приложения труда

Офисно-деловой центр, в котором смогут работать 1,5 тысячи человек, будет возведен в Рублево-Архангельском районе Москвы. Строительство пройдет в рамках программы по созданию мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, расходы по строительству возьмет на себя инвестор. Здание займет площадь около 18 тысяч кв. м., застройщик планирует сдать его уже в октябре 2024 года.

«В свою очередь, застройщик получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования четырех земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строятся там же – в Рублёво-Архангельском», — пояснил заммэра.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что проект будет работать в соответствии с принципом «сбалансированной застройки».

«И объект МПТ, и жилье, попадающие под программу, будут возведены в одном округе. В его реализацию девелопер вложит 1,92 млрд рублей», – подчеркнул Прохоров.

До 2025 года на выделенной территории будут построены 471 тысяча кв. м. офисной недвижимости, 888 тысяч кв. м. жилья, а также созданы около 30 тысяч рабочих мест. При этом офисно-деловое здание в Рублёво-Архангельском станет лишь первым объектом на этой территории. Через 10 лет, когда будут сданы все постройки, на территории Рублёво-Архангельского будет уже около 76,3 тысячи рабочих мест, а его население составит 66,5 тысячи человек.

Столичная программа создания рабочих мест призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строятся жилые дома, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.

