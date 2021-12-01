Заммэра Ефимов: Москва выделила под строительство дорог около 700 гектаров земли

Москва с начала 2021 года предоставила для строительства дорог около 350 земельных участков в разных районах города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина город ведет масштабное строительство и реконструкцию автомагистралей и развязок, которые важны для всей транспортной системы столицы. Помимо этого, реализуются локальные проекты на дорогах, которыми москвичи пользуются для перемещения внутри своих районов или для комфортного подъезда к различным объектам инфраструктуры», - сказал Ефимов.

По его словам, всего с начала года город выделил для этих целей 344 земельных участка общей площадью около 684,3 га.

В числе строящихся объектов на территории «старой Москвы», в частности, северный дублер Кутузовского проспекта, проспект Генерала Дорохова, Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды, развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей и с Юго-Восточной хордой.

«Значительная часть земли, выделенной в 2021 году для развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, находится на территории Новой Москвы», - добавил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Он уточнил, что город предоставил землю для реконструкции Внуковского и Варшавского шоссе, для дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка и для других объектов.

