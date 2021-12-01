Заммэра Ефимов: Москва выделила под строительство дорог около 700 гектаров земли
Москва с начала 2021 года предоставила для строительства дорог около 350 земельных участков в разных районах города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина город ведет масштабное строительство и реконструкцию автомагистралей и развязок, которые важны для всей транспортной системы столицы. Помимо этого, реализуются локальные проекты на дорогах, которыми москвичи пользуются для перемещения внутри своих районов или для комфортного подъезда к различным объектам инфраструктуры», - сказал Ефимов.
По его словам, всего с начала года город выделил для этих целей 344 земельных участка общей площадью около 684,3 га.
В числе строящихся объектов на территории «старой Москвы», в частности, северный дублер Кутузовского проспекта, проспект Генерала Дорохова, Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды, развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей и с Юго-Восточной хордой.
«Значительная часть земли, выделенной в 2021 году для развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, находится на территории Новой Москвы», - добавил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Он уточнил, что город предоставил землю для реконструкции Внуковского и Варшавского шоссе, для дороги Воскресенское – Каракашево – Щербинка и для других объектов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Правительство выделит более 2,2 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в регионах
- США хотят ужесточить требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну
- Профессор РАН назвал способы убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID-19
- Один человек погиб в ДТП с вахтовым автобусом и фурой в Татарстане
- Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией
- Пуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру перенесли из-за ветра
- Врач из ЮАР назвал новые симптомы штамма «омикрон»
- Минобороны хочет освободить военнослужащих от QR-кодов
- В аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы ВПП
- Биолог допустила неэффективность существующих вакцин против штамма «омикрон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru