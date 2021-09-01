Заммэра Ефимов: Москва выделила больше 11 га на ж/д инфраструктуру с начала года

11,6 гектаров земли в Москве было выделено для развития железнодорожной инфраструктуры с начала года. Город безвозмездно передал в аренду 66 земельных участков компании «Российские железные дороги», чтобы на их месте были построены современные транспортные линии и пересадочные узлы, которые позволят сделать жизнь москвичей удобнее, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для размещения новых, а также для реконструкции существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных путей на действующих железнодорожных ветках город безвозмездно предоставляет РЖД землю на срок от одного года до шести лет. С начала 2021 года Департамент городского имущества заключил с РЖД договоры аренды 66 земельных участков в восьми столичных округах общей площадью 11,6 гектаров. Город ежегодно выделяет земельные участки для развития железнодорожной инфраструктуры. Так, за 2020 год на эти цели было выделено 263 земельных участка общей площадью 21,46 гектаров», - сообщил заммэра.

В этом году из 66 переданных в аренду РЖД земельных участков 27 территорий расположены на северо-западе столицы, 18 – на юго-востоке, девять – в центре, четыре – на северо-востоке, по три – на западе и востоке и по одному – на севере и юге Москвы.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на вышеуказанных земельных участках проведут работы по реконструкции, благоустройству и создания инфраструктуры вокруг станций МЖД, МЦД и МЦД-3.

