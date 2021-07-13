Заммэра Ефимов: Москва увеличила число занятых в здравоохранении почти на 18%
С 2017 года в Москве заметно увеличилось число работников, занятых в административной деятельности, здравоохранении и сфере IT, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, рост среднесписочной численности работников с 2017 по 2020 годы составил 24,6% в сфере IT и 17,7% в области здравоохранения. Наибольшее число занятых в столичной экономике – по-прежнему в сфере торговли (19% от всех трудящихся), а также в финансах и страховании (9%).
«Структура занятости в Москве постепенно трансформируется – растёт число занятых в высокотехнологичных сегментах сферы услуг. Что касается наиболее востребованных на рынке труда позиций – сегодня это IT- и медицинские специалисты, а также работники банковской сферы и страхования», - сообщил Владимир Ефимов.
Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, перечисленные профессии относятся к непромышленным приоритетным отраслям столичной экономики, в которых следует поощрять привлечение высококвалифицированных специалистов из других регионов России, а также из-за границы.
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