Заммэра Ефимов: Москва сдала в льготную аренду 259 нежилых помещений

За прошедшие месяцы 2021 года Москва сдала в аренду по льготной ставке 259 нежилых помещений, их общая площадь составила 24,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что в специальных торгах могут участвовать как представители малого и среднего бизнеса, так и самозанятые. Последние были включены в программу в январе 2021 года. Для участия в аукционе предприниматели должны находиться в списке субъектов МСП, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.

«Всего за время действия программы с 2017 года малый и средний бизнес арендовал у города на льготных условиях 1910 объектов общей площадью 226,5 тысячи квадратных метров», - добавил Ефимов.

Начальная ставка торгов для подвальных помещений составляет одну тысячу рублей за один квадратный метр в год и 4,75 тысячи рублей для надземной части зданий. Срок аренды может доходить до десяти лет.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самой популярной локацией у арендаторов является юго-запад столицы, здесь взяли в аренду 48 помещений. Еще 45 объектов находятся на юге города, 31 на востоке и 15 в центральной части Москвы.

«Предлагаемая на торгах недвижимость имеет свободное назначение. Это позволяет потенциальным арендаторам использовать ее по своему усмотрению, но с учетом требований законодательства, градостроительных и технических регламентов, условий Роспотребнадзора и МЧС», - подчеркнул Гаман.

Точные данные о торгах, а также лотовая документация опубликованы на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

