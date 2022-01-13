Заммэра Ефимов: Москва предоставила участки для строительства 12 образовательных объектов

Восемь земельных участков предоставил город для строительства объектов образования в прошлом году. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В 2021 году город заключил договоры аренды на восемь земельных участков общей площадью почти 28 гектаров для строительства 12 образовательных учреждений: четырех школ, семи детских садов, а также комплекса для высшего учебного заведения», – сообщил заместитель столичного градоначальника.



По его словам, большинство этих объектов станут частью масштабных инвестиционных проектов. Они увеличат количество рабочих мест, а также обеспечат социальной инфраструктурой строящиеся и существующие микрорайоны. Землю застройщикам в таких случаях предоставляют в аренду на срок до шести лет без проведения торгов.



«Больше всего земли для образовательных проектов Департамент городского имущества выделил на северо-западе столицы: три участка площадью 22 гектара. В частности, вблизи транспортно-пересадочного узла «Терехово» планируется возвести две школы и три детских сада. Еще один учебный корпус на 400 мест появится на улице Генерала Глаголева», – отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



В районе Проспект Вернадского построят общеобразовательный комплекс «Летово» на 880 мест с детским садом на 180 воспитанников. Инвестору предоставили землю площадью 3,46 гектара.

На Верхней Масловке появится детский сад на 150 мест, для его строительства выделено почти 0,5 гектара земли. Еще два дошкольных учреждения (на 140 и 225 мест) построят в составе жилых комплексов на 6-й Радиальной и Озерной улицах. Для них также выделено по 0,5 гектара земли.

