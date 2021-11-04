Заммэра Ефимов: Москва фиксирует существенный рост экспорта высокотехнологичной продукции

«В структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента и составил 19,64 миллиона долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов, уточнил он.

Доля города в общероссийском объеме экспорта высокотехнологичной продукции превысила 27 процентов.

«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Правительство Москвы предоставляет финансовую поддержку экспортерам — они могут получить городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам, для них организуются бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом «Сделано в Москве», финансируется размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.

«Чаще всего зарубежные байеры приобретали в этот период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр. МЭЦ курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и поддержка их внешнеэкономической деятельности.

