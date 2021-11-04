Заммэра Ефимов: Москва фиксирует существенный рост экспорта высокотехнологичной продукции
Объем экспорта высокотехнологичных товаров Москвы за первые семь месяцев 2021 года (с января по июль) составил 15,9 миллиарда долларов, что на 14,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента и составил 19,64 миллиона долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов, уточнил он.
Доля города в общероссийском объеме экспорта высокотехнологичной продукции превысила 27 процентов.
«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Правительство Москвы предоставляет финансовую поддержку экспортерам — они могут получить городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам, для них организуются бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом «Сделано в Москве», финансируется размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.
«Чаще всего зарубежные байеры приобретали в этот период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей», — добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр. МЭЦ курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и поддержка их внешнеэкономической деятельности.
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