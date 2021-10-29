Вице-мэр Ефимов: Объем экспорта из Москвы в Казахстан увеличился на треть

За первые восемь месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан составил $2,07 млрд, что на 29,8% больше, чем объем поставок в аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что почти на 26% вырос объем поставок московских компаний в Казахстан и в сравнении с допандемийным 2019 годом. Именно Казахстан теперь является главным покупателем продукции, произведенной в Москве. В тройке лидеров также остаются США и Белоруссия.

«В денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт за два года вырос более чем на $400 млн. Одна из причин такого роста в том, что Казахстан – традиционный торговый партнёр столицы, ввиду не только исторической общности, но и как страна-член Евразийского экономического союза», - объяснил Ефимов.

По словам заммэра, Москва экспортирует в Казахстан промышленной продукции на $1,8 млрд. Агропромышленный экспорт из столицы в эту страну составляет $269,9 млн.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что в Казахстан поставляют фильтровальное оборудование, жидкостные насосы и электронагреватели. Также столица отправляет в Казахстан мясные и кондитерские изделия.

При этом в центре поддержки экспорта «Моспром» подчеркнули, что рост объемов происходит благодаря поддержке городского руководства. Так, на международной промышленной выставке POWEREXPO ALMATY-2021 в Казахстане представлены шесть московских промышленных компаний. Коллективный стенд для компаний-участниц был предоставлен московским правительством и центром «Моспром».

Центр также проводит комплексную поддержку в разработке презентаций, исследует преимущества московских компаний для усиления их конкурентоспособности, организует переговоры с потенциальными покупателями и контрагентами и способствует продвижению столичных предприятий на международном рынке.

