Заммэра Ефимов: Москва будет оплачивать госзакупки в два раза быстрее

В Москве сократятся сроки оплаты по государственным контрактам. Соответствующее постановление приняло столичное правительство. При этом в Москве решения об оптимизации госзакупок в связи с поправками к закону о контрактной системе принимаются раньше, чем в других регионах страны. Это стало возможным благодаря цифровой платформе управления закупками. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что согласно постановлению правительства Москвы, сокращение сроков оплаты госзакупок будет проходить поэтапно.

«С 1 октября 2021 года – оплата будет занимать не более 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке для контрактов по закупкам у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Для иных контрактов – не более 15 рабочих дней. С 1 января 2022 года – не более 7 и 10 рабочих дней соответственно. Ранее сроки оплаты составляли 15 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства и 30 дней для прочих контрактов. Таким образом, сроки оплаты сокращаются вдвое», – рассказал вице-мэр.

При этом Москва готова справиться с поставленной задачей о реализации законодательных изменений досрочно. На цифровой платформе управления закупками процесс автоматизирован, исключает ошибки и человеческий фактор. Все документы регистрируются мгновенно и доступны в режиме онлайн.

По словам Ефимова, изменения в шаблонах контрактов в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы станут доступны для применения с 20 сентября и 20 декабря 2021 года соответственно.

Москва – бессменный лидер независимого Национального рейтинга прозрачности закупок. 1,7 трлн руб. составил объем государственных контрактов города с малыми и средними предприятиями, индивидуальными предпринимателями за последние 5 лет.

В свою очередь руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что сокращение сроков оплаты госзакупок – существенная мера поддержки для более 230 тысяч поставщиков города.

Также немаловажным он считает тот факт, что в связи с сокращением времени оплаты государственных закупок пополнение бюджета за счет региональных налогов будет происходить быстрее, что приведет к ускорению оборота средств в экономике города.

