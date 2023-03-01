Заммэра Ефимов: Московские предприятия в 6,6 раз увеличили производство аккумуляторов
Московские производители в 2022 году в 6,6 раз увеличили поставки электрических аккумуляторов заказчикам, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
«Объем продукции достиг 1,4 миллиарда рублей. При этом производство электрооборудования московскими предприятиями в прошлом году выросло на 31,1 процента», - сказал Ефимов.
В Москве работают 135 предприятий, выпускающих электрическое оборудование. В частности, контрольно-измерительную аппаратуру, кабели, распределительные, осветительные приборы и прочие устройства. Столичные власти тоже готовы заключить контракт на покупку батарей.
«Заключим офсетный контракт на поставку аккумуляторных батарей для московского электротранспорта», - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Объем инвестиций составит не меньше трех миллиардов рублей. Инвестору предстоит взять на себя обязательство по выпуску пяти типов батарей, а столичные власти гарантируют их закупку на ближайшие несколько лет.
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