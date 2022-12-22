Заммэра Ефимов: КРТ части бывшей промзоны «Свиблово» проведёт городской оператор
Городской оператор – Казенное предприятие города Москвы «Комплексное развитие территорий» – реорганизует участок бывшей промзоны «Свиблово» площадью 23,45 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Редевелопмент проведет оператор – казенное предприятие города Москвы “Комплексное развитие территорий”. Реализация проекта будет приносить в бюджет столицы ежегодно около 584 миллионов рублей», – рассказал вице-мэр.
Размер инвестиций в проект составит 24,6 миллиарда рублей. Строительство общественно-деловых и социальных объектов на месте бывшей промзоны создаст 1,5 тысячи новых вакансий.
Собственники складов и гаражей, автосервисов и автомоек, расположенных на этом участке, получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.
На месте участка бывшей промзоны Свиблово построят современное жилье площадью 187 тысяч квадратных метров, отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, там также появятся школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а также магазины, банки, кафе и рестораны.
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