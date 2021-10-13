Заммэра Ефимов: Коммунальный сектор выдержит нагрузку программы «Индустриальные кварталы»

Реализация крупных проектов зависит от грамотной и сбалансированной тарифной политики, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Всероссийской тарифной конференции, 12 октября.

«Обоснованная тарифная политика позволяет городу иметь надежную инфраструктуру и реализовывать масштабные проекты, такие как программа комплексного развития территорий бывших промзон «Индустриальные кварталы». Градостроительный потенциал этого проекта - 33 миллиона квадратных метров. Это современные высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, социальные объекты, жилье. Безусловно, это серьезная новая нагрузка на коммунальную инфраструктуру, но сегодня состояние коммунального сектора позволяет городу ее выдержать», – заявил он.

Ефимов добавил, что важное значение для Москвы и Московской области имеет тарифное регулирование пригородного транспортного сообщения, поскольку пассажирский поток между городом и областью – общий.

«В части развития пригородных железнодорожных перевозок стоимость проекта комплексного развития Центрального транспортного узла Москвы и Московской области составляет более полутриллиона рублей. Совершенствование тарифного регулирования в этой сфере должно учитывать изменение совокупной стоимости комплексной поездки на всех видах общественного городского, в том числе железнодорожного транспорта», - отметил он.

Эффективной тарифной политике и обоснованному тарифному регулированию в Москве способствует интенсивная цифровизация процессов, которая позволяет высвободить значительный человеческий ресурс, автоматизировать процедуры и сделать их более открытыми, уточнил заместитель мэра.

