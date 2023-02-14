Заммэра Ефимов: Инвесторы вложат 13 млрд рублей в производства Москвы в рамках «офсетов»

Москва заключила с инвесторами шесть офсетных контрактов, благодаря которым город будет обеспечен стабильными поставками медизделий и лекарств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит 13,2 млрд рублей. При этом город на несколько лет обеспечит компаниям гарантированную закупку выпускаемой продукции на общую сумму 84 млрд рублей», – сказал Ефимов.

По его словам, Москва является лидером по заключению таких контрактов. В рамках подписанных соглашений, в частности, создадут три завода по выпуску лекарств. Уже создано производство сухих смесей для обеспечения ими молочных кухонь. Кроме того, в 2023 году Москва подписала офсетный контракт на закупку абсорбирующего белья.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что количество конкурсов на право заключения офсетных контрактов увеличилось вдвое с весны 2022 года.

«После их проведения город заключит с победителями соглашения, по которым те локализуют на территории столицы производства лекарств, расходных медицинских материалов и мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другие», - отметил Овчинский.

По его словам, объем инвестиций по новым контрактам должен составить не менее 9,4 млрд рублей.

Офсетные контракты предполагают, что инвестор строит или модернизирует производство, а город, со своей стороны, обязуется закупать у него продукцию.



