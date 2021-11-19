Заммэра Ефимов: «Индустриальные кварталы» позволят Москве создать 190 тысяч рабочих мест
В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве будут реорганизованы 40 участков бывших промзон площадью более 590 гектаров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В будущих индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и работы. Редевелопмент позволит создать почти 190 тысяч новых рабочих мест», - сказал Ефимов.
По его словам, объем вложений в проекты превысит 2,9 трлн рублей, а поступления в бюджет Москвы составят порядка 450 млрд рублей в год.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что на месте бывших промзон планируется построить более 11,6 млн квадратов недвижимости.
«Предусмотрено строительство жилья, под эти цели запланировано 1,8 млн квадратных метров», - уточнил Прохоров.
Участки расположены в десяти округах Москвы. Большинство из них в ЮВАО (десять), в ЗАО (восемь) и в ЮАО (семь). Проекты решений о комплексном развитии данных территорий были опубликованы в этом году.
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