Заммэра Ефимов: «Индустриальные кварталы» позволят Москве создать 190 тысяч рабочих мест

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве будут реорганизованы 40 участков бывших промзон площадью более 590 гектаров, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В будущих индустриальных кварталах появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловая застройка, жилье и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и работы. Редевелопмент позволит создать почти 190 тысяч новых рабочих мест», - сказал Ефимов.

По его словам, объем вложений в проекты превысит 2,9 трлн рублей, а поступления в бюджет Москвы составят порядка 450 млрд рублей в год.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что на месте бывших промзон планируется построить более 11,6 млн квадратов недвижимости.

«Предусмотрено строительство жилья, под эти цели запланировано 1,8 млн квадратных метров», - уточнил Прохоров.

Участки расположены в десяти округах Москвы. Большинство из них в ЮВАО (десять), в ЗАО (восемь) и в ЮАО (семь). Проекты решений о комплексном развитии данных территорий были опубликованы в этом году.

