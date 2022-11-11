Заммэра Ефимов: город заключил десятый договор о выделении земли под производство за рубль в год
Московские власти подписали с ООО «Илкон» договор об аренде земельного участка по льготной цене один рубль в год. Согласно его условиям, компания построит мебельную фабрику в районе Косино-Ухтомский (ВАО города Москвы). Возведение производственного комплекса состоится в рамках осуществления масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, город заключил договор с инвестором об аренде участка площадью 0,36 га. Заключенный договор стал уже десятым в рамках проекта. Чиновник отметил, что в проект инвестируют 500 млн рублей.
Москва начала предоставлять инвесторам землю в аренду по льготной ставке в марте 2022 года, сделано это было для антикризисной поддержки предприятий. Решение о выделении участка земли принимается Градостроительно-земельной комиссией Москвы.
Инвестором строительства фабрики выступает ООО «Илкон», более двадцати лет занимающееся производством и поставками офисной, гостиничной, домашней, детской и школьной мебели. По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, объем выпуска компании в случае успешной реализации проекта увеличится почти в 1,5 раза — с нынешних 335 тысяч до 480 тысяч единиц в год. При этом поступления в московский бюджет составят более 21 млн рублей.
Министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договор с инвестором заключен на пять лет. В течение этого времени он обязан закончить строительство завода площадью 7,6 тысячи квадратных метров. Новая фабрика предоставит москвичам 167 новых рабочих мест.
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