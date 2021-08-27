Заммэра Ефимов: Город выставил на торги 15 участков под ИЖС
Жители смогут приобрести на городских торгах 15 земельных участков под индивидуальное жилищное строительства (ИЖС), расположенные в Троицком и Новомосковском округах, а также на севере и востоке столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сейчас на торги выставлено 15 земельных участков площадью от 0,07 до 0,3 га в четырех административных округах столицы. Они свободны от застройки, и будущие собственники смогут возвести здесь дома площадью от 260 до 1200 квадратных метров», – рассказал заммэра.
На земельных участках владельцы смогут построить жилые дома высотой до 15 метров, а также разместить хозяйственные помещения и гаражи, заниматься садоводством и выращиванием сельскохозяйственных культур.
«Торги по реализации земельных участков под ИЖС традиционно пользуются спросом у жителей: по итогам семи месяцев этого года конкуренция на торгах составила в среднем 8,4 участника на лот», – добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Самый большой участок площадью 0,3 гектара, выставленный на продажу от города, расположен в поселении Сосенское в Новомосковском административном округе. Начальная цена за объект составляет 12,3 млн рублей.
Наименьший по площади – 0,07 га – земельный участок жители смогут купить в Троицком административном округе в поселении Щаповское. Начальная цена за объект составляет около 1,5 млн рублей.
В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы предлагается земельный участок площадью 0,12 га. Он расположен в пяти километрах от МКАД по адресу: Лыткаринская улица, вл. 25. Начальная цена за земельный участок составляет 6,9 млн рублей.
Торги по указанным лотам пройдут в очной форме со 2 до 30 сентября. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Ознакомиться с документацией и характеристиками других земельных участков, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Для жителей».
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