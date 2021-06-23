Заммэра Ефимов: Электронные детали и микросхемы, произведённые в Москве, востребованы в 101 стране мира

Поставки за рубеж электронных деталей и плат из Москвы по итогам 2020 года составили 159,21 млн долларов США. Доля столицы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%, по этому показателю город занимает второе место среди остальных регионов России, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2020 году московские компании поставили свои микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнёров страны ближнего зарубежья – Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг. Более четверти от общего экспорта Москвы приходится на Казахстан – объём поставок составил 42,29 млн долларов США», - сказал заместитель мэра.

В товарной структуре экспорта электронных деталей и плат первую позицию со значительным отрывом занимает аппаратура приема, преобразования и передачи информации. Объём поставок этой товарной группы составил 65,1 млн долларов. Второе место занимает экспорт карточек с чипами. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей - коммуникационная аппаратура, компьютерные устройства ввода и вывода, а также электронные интегральные схемы.

«Одной из самых перспективных для роста категорией электронного экспорта являются процессоры и контроллеры. Московские компании поставили их в 2020 году на общую сумму в 8,8 млн долларов США, объем экспорта вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Покупателями процессоров и контроллеров столичного производства стали 22 страны мира. Главные импортёры – Нидерланды, Чехия, Беларусь, Казахстан и Гонконг. В первом квартале 2021 года столичный экспорт процессоров и контроллеров составил 2,8 млн долларов США», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По данным Центра поддержки экспорта «Моспром», в 2020 году объем мирового экспорта электронных компонентов и плат составил 952,8 млрд долларов, показав рост на 2,9% по сравнению с 2019 годом, даже несмотря на кризисное состояние торговли в прошлом году.

