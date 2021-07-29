Заммэра Ефимов: Экспорт из Москвы в Восточную Европу увеличился более чем в два раза

Экспорт товаров из Москвы в Восточную Европу неизменно растет уже несколько лет. Так, за первые шесть месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Восточную Европу составил почти 1,5 миллиарда долларов США, что на 135,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 130,8% больше, чем в 2019-м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несырьевой неэнергетический экспорт в регион представлен преимущественно промышленной продукцией, на которую приходится более 95% в общей структуре. Если говорить в цифрах, то по итогам первых пяти месяцев 2021 года промышленный экспорт составил 1 миллиард 442 миллионов долларов США, а агропромышленный экспорт достиг объёма в 48,7 миллионов долларов США», - отметил заммэра.

По его словам, основными торговыми партнерами Москвы в Восточной Европе входят Польша, Молдова, Болгария и Румыния.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что столица поставляет в Восточную Европу осветительное оборудование, измерительные приборы, процессоры и контроллеры, стеклотару, полиэтилен и полипропилен, вакцины, лекарства и многое другое.



За первые полгода экспорт из Москвы в Восточную Европу уже составил более 85% от показателя прошлого года. Тогда эта цифра равнялась 1,7 миллиардам долларов США.



Отмечается, что в рассматриваемый список стран не была включена Беларусь, которая также является восточноевропейской страной. По итогам января-мая 2021 года объём экспорта Москвы только в Беларусь достиг 1,15 миллиардов долларов США.

