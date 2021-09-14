Заммэра Ефимов: Более 170 машино-мест арендовали москвичи у города с начала года

С начала года москвичи арендовали у города 173 машино-места в подземных паркингах своих домов и ближайших к ним гаражах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас жителям столицы доступно для аренды еще более 650 мест в паркингах по 13 адресам в районах: Ломоносовский, Крылатское, Южное Медведково, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Северное Чертаново, Куркино, Нижегородский.

«Список доступных для аренды машино-мест регулярно пополняется на основании решения комиссии по вовлечению в оборот объектов недвижимости департамента городского имущества. Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и варьируется от 360 до 8,7 тысячи рублей за квадратный метр, она зависит от площади объекта и его локации, также для льготных категорий граждан предусмотрен единый тариф, действующий на всей территории столицы», – отметил Владимир Ефимов.

Стоимость аренды машино-места зависит от удаленности объекта от центра города. Также существует льготная ставка. Она применяется для всех категорий пенсионеров, ветеранов, инвалидов и родителей детей-инвалидов. Договоры аренды заключаются сроком на десять лет. Оплата взимается ежемесячно.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, сейчас на стадии оформления находятся еще более 200 проектов соглашений по аренде машино-мест. Он пояснил, что процедура оформления занимает 40 рабочих дней.

Для аренды у города машино-места москвичам нужно обратиться с соответствующим заявлением в Департамент городского имущества лично в службу «Одного окна» по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1, или отправив письмо по почте (индекс 125993), или онлайн через «Электронную приемную».

