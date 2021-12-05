Заммэра Ефимов: Австрийский бизнес инвестировал в экономику Москвы $3,4 млрд
Объем инвестиций австрийского бизнеса в экономику Москвы за год увеличился более чем на $200 млн, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва сохраняет позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса. Одним из крупных зарубежных инвесторов российской столицы остается австрийский бизнес – по данным Центробанка, на 1 апреля 2021 года на долю австрийских компаний приходилось около 1,4% от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву или $3,4 млрд», - сказал Ефимов.
При этом он назвал Австрию перспективным рынком для московских производителей.
Экспорт Москвы в эту страну с января по сентябрь 2021 года превысил $1,8 млрд, что на 88,8% аналогичных показателей прошлого года.
Импорт из Австрии в российскую столицу за первые девять месяцев 2021 года составил $935,5 млн, что на 19,4% больше показателей 2020-го.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, для привлечения инвестиций Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства.
«Это концессионные соглашения, офсетные контракты, предлагающие госзакупки взамен на инвестиции, а также контракты жизненного цикла, обеспечивающие производителям гарантированный сбыт продукции и многолетнюю загрузку мощностей», – добавил Прохоров.
При этом зарубежные компании всегда могут рассчитывать на поддержку столичных властей и налоговые льготы.
По словам директора Городского агентства управления инвестициями Артема Барашева, при реализации новых инвестпроектов в промышленности город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки.
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