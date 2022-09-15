Заммэра Ефимов: 540 тысяч упаковок лекарств поступили в московские клиники

Инновационная компания «Биокад», российский лидер в разработке медицинских биотехнологий, по офсетному договору поставки обеспечила медучреждения Москвы 540 тысячами упаковок медикаментов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Размер личных вложений организаций в проект, согласно условиям договора, составил 5,4 млрд рублей.

«Это первая компания, с которой Москва заключила офсетный контракт. Договор был подписан в 2017 году, по его условиям предприятие будет поставлять городу препараты для лечения социально значимых заболеваний в течение почти семи лет. Сегодня на производстве выпускают лекарства для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний», — уточнил заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно контракту, силами компании «Биокад» был возведён комплекс фармпроизводства «ПК-137» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» «Алабушево» в ЗелАО Москвы. Ранее новый завод посетил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам начальника Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, на «ПК-137», занимающем площадь 43 тысячи кв. м, трудятся более 170 специалистов. Здесь установлена система контроля качества, полностью соответствующая международному уровню. Заводской комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием, при создании которого были использованы новейшие инженерные решения. Благодаря им значительно увеличилась инвестиционная и операционная эффективность объекта.

На площадке «ПК-137» также расположены химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.

