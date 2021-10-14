Закупки Москвы у индивидуальных предпринимателей и физлиц выросли на 60%

С начала 2021 года объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц на Портале поставщиков Москвы составил почти 11 миллиардов рублей. Это на 60% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 9 месяцев этого года объем закупок у индивидуальных предпринимателей и физических лиц через Портал поставщиков увеличился также на 153 процента в сравнении с 2019 годом, когда объем закупок достиг более 4,3 миллиарда рублей», — заявил Ефимов.

Сегодня Портал поставщиков – это не только инструмент для проведения закупок в интересах города Москвы и субъектов России, но и ресурс для поддержки малого бизнеса, который получает дополнительный канал сбыта.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за последние годы увеличились не только общие объемы и количество транзакций, но и средний размер сделки. За 9 месяцев 2019 года он составлял около 94 тысяч рублей, за тот же период прошлого – более 121 тысячи рублей, а в этом году – превысил 142 тысячи рублей.

Для участия в закупках на Портале поставщиков индивидуальному предпринимателю нужно зарегистрироваться в качестве юридического лица. Самозанятые граждане могут регистрироваться как физические лица, но для работы им потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Все пользователи Портала поставщиков могут участвовать как в закупках по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что Портал поставщиков становится более востребованным благодаря успешному внедрению, в том числе, технологий искусственного интеллекта, а также совершенствованию и развитию сервисов. Так, например, уже более 80 процентов обращений обрабатывает чат-бот портала, уточнил он.

Портал поставщиков появился в 2013 году. Он создан для автоматизации процедур закупок малого объема. Сегодня с ресурсом работают больше 238 тысяч поставщиков. Ежедневно на портале появляются более 100 новых пользователей. Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает около 1,5 млн наименований.

