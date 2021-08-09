За полгода объем контрактов ГЧП вырос в Москве на 89 млрд рублей

Благодаря механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) Москва с начала года заключила с инвесторами 47 контрактов жизненного цикла, два концессионных соглашения и офсетный контракт. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем ГЧП-контрактов, заключенных столицей с 2013 года по настоящий момент, превышает 1,1 трлн рублей. Только с начала 2021 года эта сумма увеличилась на 88,7 млрд рублей – мы подписали 47 контрактов жизненного цикла на 60,2 млрд рублей, офсетный контракт на 1,1 млрд рублей, а также две концессии на 27,4 млрд рублей», – уточнил заммэра.

Контракты жизненного цикла гарантирует столице, что поставщик будет обслуживать и ремонтировать товар в течение всего срока его службы. Поставщик при этом имеет стабильный долгосрочный спрос на свою продукцию. Москва подписывает подобные договоры в сфере транспорта, что позволило обновить подвижной состав метрополитена, парки наземного транспорта, вывести на улицы города новый экологичный вид общественного транспорта – электробусы.

С 2019 года столица проводит конкурсы по закупке сложного медицинского оборудования. По контрактам жизненного цикла в этом году было приобретено современное медицинское оборудование на сумму 22,7 млрд рублей, в том числе у ведущих мировых производителей высокотехнологичной медтехники, отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Москва - город равных и разных возможностей. Благодаря развитию взаимовыгодного партнерства с бизнесом российская столица входит в топ-3 субъектов страны по уровню развития ГЧП.

Офсетные контракты предполагают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами поставщика – он должен локализовать производство на территории города. В этом году столичное правительство заключило уже пятый офсет – с Московским эндокринным заводом. Инвестор обязуется в течение двух лет вложить один млрд рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. В свою очередь Москва закупит у него препаратов на 1,1 млрд рублей.

Еще одна из форм государственно-частного партнерства - концессия - дает возможность за счет инвестора развивать общественно значимую инфраструктуру. В этом году в Москве подписаны две концессии с объемом инвестиций в 27,4 млрд рублей. По одной из них будет построено два завода по утилизации осадка сточных вод, по второй - современный геронтологический центр.

До конца года планируется заключение новых контрактов жизненного цикла на поставку медицинского оборудования, рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева. Также Москва готовится подписать еще две концессии. Проекты предполагают создание пунктов сбора и сортировки старого электрооборудования и строительство инновационной школы. Рассматривается также концессионная инициатива в сфере ЖКХ.

