За полгода москвичи выкупили у города 481 машино-место

С января по июнь этого года москвичи на торгах купили у города машино-мест на 11% больше, чем за весь 2020 год, когда с жителями столицы было заключено 436 договоров купли-продажи на стационарные места для парковки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Москва объединяет миллионы людей с самыми разными жизненными привычками, условиями и возможностями. Создавая удобную и комфортную городскую среду, столица, тем самым, укрепляет статус лучшего города для каждого своего жителя.



«Машино-места, которые город выставляет на торги, крайне востребованы у москвичей. Так, за шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тысячи квадратных метров общей стоимостью 222,1 миллиона рублей», – сообщил он.



Из общего объема проданных объектов 80% находится в отдельно стоящих гаражах, еще 20% – в подземных паркингах под многоквартирными жилыми домами. Больше всего мест в паркингах в 2021 году продано на юго-западе столицы, отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



С 2020 года реализация городской недвижимости, в том числе машино-мест, переведена в электронный вид. Сейчас договор купли-продажи и акт приема (передачи) к нему оформляются в цифровом формате. Подача документов для регистрации права в Росреестре – тоже онлайн-процедура.

