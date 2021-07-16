За полгода москвичи выкупили у города 481 машино-место
С января по июнь этого года москвичи на торгах купили у города машино-мест на 11% больше, чем за весь 2020 год, когда с жителями столицы было заключено 436 договоров купли-продажи на стационарные места для парковки. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва объединяет миллионы людей с самыми разными жизненными привычками, условиями и возможностями. Создавая удобную и комфортную городскую среду, столица, тем самым, укрепляет статус лучшего города для каждого своего жителя.
«Машино-места, которые город выставляет на торги, крайне востребованы у москвичей. Так, за шесть месяцев этого года уже заключен 481 договор купли-продажи объектов площадью 8,8 тысячи квадратных метров общей стоимостью 222,1 миллиона рублей», – сообщил он.
Из общего объема проданных объектов 80% находится в отдельно стоящих гаражах, еще 20% – в подземных паркингах под многоквартирными жилыми домами. Больше всего мест в паркингах в 2021 году продано на юго-западе столицы, отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
С 2020 года реализация городской недвижимости, в том числе машино-мест, переведена в электронный вид. Сейчас договор купли-продажи и акт приема (передачи) к нему оформляются в цифровом формате. Подача документов для регистрации права в Росреестре – тоже онлайн-процедура.
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