Выдачу справки о правах на жильё в Москве ускорили до 30 минут

Полный перевод в электронный вид государственной услуги о предоставлении информации и документов на объекты жилищного фонда, зарегистрированные до 31 января 1998 года, позволил значительно сократить время на её предоставление. Нормативные сроки остались прежними – 14 дней, однако при запросе услуги через mos.ru время ответа сократилось в среднем до 30 минут, в некоторых случаях – даже до трёх минут, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва — единственный субъект РФ, внедряющий практику оказания имущественных услуг «под ключ» в электронном виде. А самые эффективные столичные практики цифровизации уже внедряются по всей России.

«После перевода услуги в исключительно электронный вид в Департамент городского имущества поступило уже более девяти тысяч запросов, это в 1,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда граждане подавали заявления в основном на бумаге», - отметил вице-мэр.

Почти половина (45%) от общего числа запросов в жилищной сфере приходится именно на справки о правах на жилье. Цифровизация позволяет получить эту и другие услуги дистанционно и в любое время. На сегодняшний день уже 24 из 35 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах переведены в «цифру», напомнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



«Цифровизация и автоматизация коснулась всех процессов предоставления госуслуг – от подачи заявления до направления результата в личный кабинет», - подчеркнул он.



Получить госуслуги можно, зарегистрировавшись на портале mos.ru, при этом юридическим лицам нужно получить электронную подпись. За ходом оказания услуги можно проследить в личном кабинете.



Добиться значительной автоматизации в предоставлении госуслуг Москва смогла благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия, добавил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко: ведомства получают почти все необходимые сведения сами в электронном виде.

