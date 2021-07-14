Вузы Москвы готовят наиболее востребованных специалистов за счет бюджета
Столичные вузы готовят наиболее востребованных специалистов в большей степени за счет федерального или городского бюджета. Так, почти 80% всех выпускников из востребованной IT сферы обучались за счет государства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва – город лучшего образования. В рамках программы развития города одним из приоритетных направлений города является переход от профильного образования к навыкам и потребностям ХХI века: формирование современных компетенций, в том числе и цифровых, а также выстраивание системы образования с учетом необходимости экономики и промышленности города.
«Сегодня подготовка специалистов в области информационных технологий во многом ведется за счет бюджета - как федерального, так и городского. Не менее важно и то, какие возможности открываются у выпускников после окончания вуза: доля трудоустроившихся по таким сферам, как IT, фармацевтика, клиническая медицина и сестринское дело выпускников вузов Москвы превышает 80%», - рассказал заммэра.
Также большое количество выпускников-бюджетников сегодня наблюдается в перспективной сфере строительства (62,8%), в которой за последние несколько лет темп роста зарплата превышает темпы инфляции. За 2017-2020 годы в IT отрасли наблюдался рост зарплат в 46,6%, а в строительстве - 44,1%, при теме инфляции в 11,3%.
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