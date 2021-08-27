Второй в России аукцион по комплексному развитию бывшей промзоны привлек 13 компаний

Заявки на участие в аукционе на право реорганизации участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» в районе Отрадное на северо-востоке столицы подали 13 компаний. Комплексное развитие территории площадью около 30 га планируется провести по проекту «Индустриальные кварталы», сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подать заявки можно было через Инвестиционный портал Москвы или портал torgi.gov.ru.

Аукцион пройдет 31 августа, его итоги планируется подвести в тот же день.

«Стартовая цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны площадью 30 га составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей. Территория преобразится не позднее 2035 года, победитель аукциона вложит ее развитие порядка 45 миллиардов рублей», – рассказал заммэра.

Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» инвестор построит 720 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Инвестор построит 470 тысяч квадратных метров объектов производственного и общественно-делового назначения, а площадь социальной застройки составит порядка 11 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет возведено 240 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 25 тысяч квадратных метров по Программе реновации», – пояснил он.

Комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

