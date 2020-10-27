Власти Москвы заявили о трёхкратном росте зарплат врачей и учителей
Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в три раза, говорится в пресс-релизе департамента экономической политики и развития города Москвы.
Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, также выросли зарплаты медиков. У врачей за этот период они увеличились в 2,7 раза, у среднего медицинского персонала – в 2,2 раза.
Теперь средняя зарплата учителя в Москве составляет 117 тысяч рублей, врача – 156 тысяч, среднего медицинского персонала - 92 тысячи рублей.
При этом бюджетные ассигнования на зарплаты врачей и учителей с 2010 года удвоились, отмечает "Интерфакс".
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