Власти Москвы увеличили финансирование школ в 2,5 раза за 10 лет

Власти российской столицы за 10 лет увеличили финансирование государственных образовательных организаций в 2 - 2,5 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Механизм финансирования государственных школ был изменён в 2011 году. С того момента в столице действуют единые нормативные затраты, которые зависят от возраста школьников и от образовательной ступени. На одного ученика в год выделяется от 135 до 175 тысяч рублей.

Для примера: ранее финансирование подавляющего большинства московских школ, не обладающих статусом «лицей», «гимназия», «центр образования», «школа здоровья», составляло 63,1 тысячи рублей на одного обучающегося в год.

«Переход на единые стандарты позволил увеличить оплату труда учителей и повысить качество образовательного процесса», - подчеркнул заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в свою очередь отметил, что школам предоставлена большая финансовая самостоятельность.

«В норматив включены практически все расходы, которые обеспечивают работу образовательного учреждения. Из выделяемых бюджетом средств школа самостоятельно оплачивает все необходимые расходы: коммунальные услуги, охрану, клининг, зарплату педагогов и мероприятия по повышению квалификации, закупку мебели и учебников и многое другое», - сказал он.

По словам Пуртова, это даст школам больше оперативности и гибкости в расходовании средств, а также повысит результативность работы образовательных организаций.

