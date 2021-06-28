Власти Москвы предоставят 50 помещений для аренды на льготных условиях

В аренду от города на электронные торги выставлено 50 нежилых помещений площадью от 13 до 439 квадратных метров. Льготами на аренду могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году власти Москвы отмечают повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе.

«В прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участников на лот, по итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил 9 участников. Всего за первые пять месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. Сейчас в аренду предлагается 50 объектов в девяти округах столицы, арендовать помещения на льготных условиях можно будет на 10 лет», - уточнил заместитель мэра.

Цена годовой аренды на объекты, выставленные на торги, колеблется от одной тысячи рублей за квадратный метр в подвальных помещениях до 4750 рублей — в помещениях цокольного, первого и более высоких этажей.