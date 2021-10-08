Власти Москвы предложили арендовать и купить 5 тысяч объектов городского имущества

Уже более пяти тысяч лотов с описанием городского имущества размещено на инвестиционном портале столицы, их можно взять в аренду или приобрести, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это недвижимость для бизнеса – здания, сооружения, земельные участки для строительства, павильоны различного назначения и объекты для физических лиц – квартиры, комнаты, земля под индивидуальное жилищное строительство, машиноместа», - перечислил доступные варианты вице-мэр.

Как уточняют в Департаменте информационных технологий города Москвы, подобрать объекты по подходящим критериям можно в разделах «Имущество от города» и «Инвестиционная карта». На портале также представлена лотовая документация, есть возможность оставить заявку на осмотр объекта торгов. Последней опцией с начала года воспользовались уже 40 тысяч раз.

Инвестпортал позволяет отслеживать изменение статуса и этапов конкурсных процедур. Если же на сайте нет объектов, удовлетворяющих критериям инвестора, то он можетзаписаться на торги, настроив специальный фильтр по типу объектов, их назначению, расположению. Данные о новых лотах отобразятся в личном кабинете инвестора при их появлении и будут отправлены на почту, указанную при регистрации, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По дополнительным вопросам пользователям столичного инвестпортала предлагают обратиться на «Линию прямых обращений» или воспользоваться сервисом «Московский инвестор».

