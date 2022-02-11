Владимир Ефимов заявил о росте производства пищевых продуктов в Москве

Производство пищевых продуктов в январе - ноябре 2021 года в Москве увеличилось на 14,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем отгруженной продукции пищевой промышленности столицы за 11 месяцев 2021-го составил 487,5 миллиарда рублей, что на 14,7 процента больше, чем в предыдущем году», - сказал он.

Столица — крупный производитель продовольствия для собственного потребления и экспорта. В городе действует свыше трех тысяч промышленных обрабатывающих производств, которые обеспечивают около 700 тысяч рабочих мест. Предприятий пищевой промышленности в столице 240, на них заняты более 50 тысяч человек.

Ефимов отметил, что город поддерживает столичных производителей. В комплекс мер входят субсидии и займы по сниженной ставке. Например, в 2021 году заключили восемь договоров о предоставлении субсидий из бюджета Москвы с организациями, работающими в сфере пищевой промышленности, на общую сумму 107,6 миллиона рублей. Также с 2020 года пищевым предприятиям одобрили пять льготных займов на общую сумму 600 миллионов рублей. Полученные средства компании могут направить на модернизацию производства, в том числе на внедрение ИТ-решений и развитие экспорта.

Также среди мер поддержки города - присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки. На данный момент его имеют 23 предприятия пищевой промышленности, в прошлом году им удалось сэкономить на налогах более 500 миллионов рублей.

«Объемы продовольственного производства Москвы позволяют городу не только обеспечивать собственное потребление, но и поставлять существенную часть выпускаемой местной продукции на экспорт. Стабильное развитие производства продуктов питания во многом способствует совокупному развитию промышленности города и вносит значительный вклад в рост объема обрабатывающей промышленности Москвы, который по итогам 11 месяцев 2021 года составил 30,6 процента», - добавил Ефимов.

