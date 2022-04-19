Владимир Ефимов: Застройщики в Москве получили отсрочку по банковским гарантиям более чем на 1 млрд рублей

Уже 11 столичных застройщиков воспользовались возможностью на полгода отсрочить предоставление банковской гарантии при смене вида разрешенного использования земельного участка. Такую антикризисную меру город запустил для строительной отрасли в марте этого года, чтобы улучшить финансовое положение инвесторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За месяц к городу обратились 11 собственников земельных участков, которым на полгода отсрочено предоставление банковской гарантии. Инвесторы, получившие отсрочку, осуществляют строительство на 19 земельных участках общей площадью 37,14 гектара. Общая сумма отсроченной банковской гарантии составила 1,3 миллиарда рублей, эти средства девелоперы смогут направить на реализацию уже начатых, а также на запуск новых проектов», – отметил Владимир Ефимов.

Чтобы воспользоваться данной мерой поддержки, инвесторам нужно подать личное поручительство бенефициара в письменном виде в Департамент городского имущества.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, земельные участки, владельцы которых уже получили городскую поддержку, расположены на юго-западе, северо-востоке, юго-востоке, юге, а также на севере Москвы и в Троицке. «Мы рассчитываем, что отсрочка предоставления банковской гарантии сократит издержки инвесторов на оплату изменения вида разрешенного использования земли, и строительные проекты на участках в этих округах не будут заморожены», – подчеркнул он.

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